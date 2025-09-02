La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua obtuvo dos vinculaciones a proceso, resoluciones judiciales relevantes que reafirman su facultad para fincar responsabilidades tanto a servidores públicos como a particulares, siempre que se acredite su participación en hechos de corrupción.

En primer término, una Jueza de Control dictó, este martes 2 de septiembre, la vinculación a proceso en contra de E.A.V.A., empresario y representante legal de la moral ALPRA CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A. DE C.V. , quien es investigado por presentar documentos alterados para participar en un procedimiento de licitación pública, resultando beneficiado con un contrato por 3 millones 943 mil 657.65 pesos. La resolución es significativa, ya que reafirma que la Fiscalía Anticorrupción puede procesar a particulares cuando se presume su intervención en actos ilícitos como ha venido sucediendo en otras carpetas de investigación.

En este caso, la autoridad judicial consideró válidos los argumentos técnico-juridico de la FACH y vinculo a proceso donde dictó la medida cautelar de presentación periódica ante Servicios Previos al Juicio, además de establecer un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. Cabe recordar que la detención de E.A.V.A. se efectuó el pasado 27 de agosto en la ciudad de Chihuahua, en un operativo implementado por la Policía de Investigación, de esta institución.

Por otra parte, en un asunto distinto, también se obtuvo la vinculación a proceso de S.I.H.P., por su probable participación en la venta irregular de tres predios propiedad del municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Dicho caso forma parte de una investigación en la que se acreditó la enajenación indebida de terrenos municipales, lo que constituye un daño al patrimonio público, dicha persona ya se encontraba detenida por otras causas penales en su paso como Secretaria del Ayuntamiento de NCG

Con estas resoluciones judiciales, la Fiscalía Anticorrupción refrenda su compromiso de combatir la corrupción en todas sus modalidades, impulsando acciones legales sólidas que fortalecen la confianza ciudadana, cuando se trata de castigar la conducta desviada del servidor público inmiscuido en un delito por hecho de corrupción en el Estado de Chihuahua.