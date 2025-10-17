Inicio » Logra la J+ la reparación de 14 hundimientos registrados tras las recientes lluvias
Logra la J+ la reparación de 14 hundimientos registrados tras las recientes lluvias

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) ha reparado 14 hundimientos de 36 que se formaron esta semana tras las lluvias que se registraron en la Ciudad; el Departamento de Bacheo ha reabierto cinco avenidas al tránsito tras concluir trabajos de reparación del asfalto.

De acuerdo con Paola Moreno, directora de Operación de la J+, luego de las lluvias se identificaron 36 hundimientos expuestos, los cuales fueron señalizados para ser atendidos de inmediato por las cuadrillas de Alcantarillado, las cuales avanzan a marchas forzadas para poder solucionar esta problemática en toda la ciudad.

“El día de hoy viernes, tenemos el corte de 36 hundimientos expuestos que se presentaron posterior a las lluvias que cayeron el fin de semana en la ciudad, de estos 36, llevamos 14 reparados y el día de hoy iniciamos con la reparación de cuatro más y esperando que nos ayude el tema del clima para finalizar la atención de estos 36 la semana que entra”, explicó Moreno.

Por su parte, la jefa de bacheo de la J+, Lizbeth Chimal, detalló que este viernes se reabrió la circulación vehicular en el cruce de la avenida Reforma y calle Bolivia, la cual se convirtió en la quinta avenida reabierta tras realizar la reparación de un hundimiento.

“Estamos en el cruce de Reforma y Bolivia, en estos momentos se terminaron los trabajos de bacheo y ahorita ya está abierta la vialidad, ahorita estamos en el quinto hundimiento ya reparado; los hundimientos ya reparados fueron en Laguna de Tamiahua, Santiago Troncoso, Manuel J. Clouthier, Carlos Amaya y el de aquí, de la Reforma”, detalló la jefa de Bacheo, la cual informó que su equipo trabaja en tres hundimientos para terminar el día con un total de ocho vialidades abiertas.

La J+ se encuentra atendiendo de manera urgente los reportes de hundimientos derivados por las lluvias para normalizar el servicio de drenaje y reabrir las vialidades que han sido afectadas por las lluvias.

