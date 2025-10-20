La Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua tuvo una sobresaliente participación en el XIV Congreso Internacional de Manejo de Pastizales, evento que reunió a estudiantes, académicos e investigadores de diversas instituciones del país, con el propósito de promover el intercambio de conocimientos y experiencias en el manejo sustentable de los ecosistemas de pastizal.

Durante la Competencia Nacional de Conocimientos sobre Manejo de Pastizales, el equipo representativo de la UACH obtuvo el segundo lugar a nivel nacional en la modalidad grupal, resultado que refleja la preparación y compromiso de los futuros profesionistas formados en esta unidad académica.

En la modalidad individual, la alumna Perla Karina Avilés Herrera obtuvo el segundo lugar, mientras que el estudiante Joshua Álvarez Acacio fue reconocido con el segundo lugar en la categoría de ponencias orales.

En la competencia individual también destacaron:

1er lugar: Valentina Ocampo Illescas

2do lugar (empate): José Luis Hidalgo Álamos, José Antonio Marmolejo Campos y Perla Karina Avilés Herrera

3er lugar: Tardeo Villanueva Rodríguez

En la categoría por equipos, el primer lugar correspondió a la Universidad Autónoma Chapingo, el segundo a la Universidad Autónoma de Chihuahua, y el tercero a la Universidad Autónoma de Zacatecas.

El equipo de la UACH fue asesorado por el Dr. Alan Álvarez Ortiz, docente de la facultad, quien además fue nombrado presidente de la Sociedad Mexicana de Manejo de Pastizales, distinción que reconoce su trayectoria académica y su aportación al desarrollo de esta disciplina en el país.

Estos logros representan un importante valor académico y curricular para los estudiantes participantes, fortaleciendo su perfil profesional y abriéndoles oportunidades para continuar su formación en programas de posgrado nacionales e internacionales.

El próximo Congreso Internacional de Manejo de Pastizales se llevará a cabo en Saltillo, Coahuila, en 2026, donde se espera nuevamente una destacada representación de la Universidad Autónoma de Chihuahua.