El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, consideró que el convenio “Misión Cortafuegos”, entre México y Estados Unidos para contener el tráfico de armas, es un acuerdo histórico y un gran logro de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en beneficio de este país.



Durante la conferencia de prensa que brinda cada semana en la Sala Francisco I. Madero, de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, el alcalde refirió que esta alianza permitirá interrumpir el ingreso ilícito de armamento que ha empoderado al crimen organizado.



“Es un avance histórico en la relación México-Estados Unidos, es un gran logro que hizo la Presidenta de la República y nos servirá a esta frontera y a todo el país”, señaló.



Así mismo consideró que Misión Cortafuegos contrasta con la operación “Rápido y Furioso”, de Felipe Calderón, la cual permitió la entrada legal de armas de Estados Unidos a México para después rastrearlas.



“Qué terrible fue meter armas y que mataran y después rastrearlas. Hoy hay un acuerdo histórico que logra la Presidenta y a nosotros nos parece que va a ser muy bueno para el país”, indicó.



También dijo que por primera vez el gobierno de Estados Unidos reconoce abiertamente que el problema es en ambos sentidos, es decir, el tráfico de drogas y de personas de México hacia Estados Unidos y el tráfico de armas de Estados Unidos a México.



“Otras administraciones del vecino país se volteaban a otro lado porque deja mucho dinero el tráfico de armas y la administración del Presidente Trump reconoce el tema y además van a trabajar de manera coordinada con el Gobierno de México”, señaló el Alcalde.