Bajo la intensa luz de los reflectores y ante un Centro de Entrenamiento Deportivo Universitario (CEDU) que vibraba con la energía de su gente y de la música, los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) escribieron un nuevo capítulo de fortaleza local. Este sábado 25 de octubre, en punto de las 19:00 horas, la escuadra de la UACJ doblegó 92-60 con contundencia y carácter a los Diablos de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), consiguiendo así su segunda victoria consecutiva en su fortaleza de la Liga ABE.

Ya se tenía previsto que los comandados por el entrenador Luis Alán Bosquez Quezada no estaban dispuestos a ceder la custodia de su casa. El partido comenzó con un ritmo frenético, donde las defensas se imponían y cada canasta se celebraba con la fuerza de quien defiende su territorio. Los Indios, con una sincronía envidiable, comenzaron a tejer su victoria desde la pintura, dominando los rebotes y encontrando huecos en la férrea defensa de los visitantes.

El primer cuarto sentó las bases de lo que sería una noche de dominio local. La ofensiva de los Indios fue un reloj suizo: pases precisos, movimientos sin balón que descolocaban a los Diablos y un acierto desde más allá de la línea de tres puntos que comenzó a abrir reñidamente el marcador 19-14.

Por su parte, los Diablos de la UJED no se amilanaron y respondieron con jugadas de mérito, buscando siempre a su jugador franquicia, pero chocaron una y otra vez contra una defensa de la UACJ que parecía tener una respuesta para todo, cerrando el primer capítulo del encuentro 57-32.

Al llegar el medio tiempo, la ventaja ya era significativa, pero lejos de confiarse, los Indios salieron del vestuario con la misma hambre del inicio. El tercer cuarto fue, quizás, el golpe definitivo. Con una ráfaga de contraataques letales y una defensa que se transformó en una auténtica pesadilla para los duranguenses, la UACJ extendió la diferencia 33 puntos, sumergiendo en la frustración a los Diablos, cuyos esfuerzos por recortar distancias se estrellaban contra la muralla rojiazul, 81-48.

En el último período, con el partido prácticamente sentenciado, el equipo local administró las energías y los minutos, permitiendo que las alternativas del banquillo también dejaran su huella en el encuentro; a pesar de un intento de reacción tardía de la UJED, la diferencia era insalvable.

Cuando la chicharra final sonó, el marcador reflejó una victoria contundente y trabajada de los aborígenes 92-60.

Fue un triunfo de carácter colectivo, donde destacaron varios nombres, pero donde la verdadera estrella fue el equipo en su conjunto. Desde el base que dirigió el juego, hasta el pívot que dominó bajo los aros, cada pieza encajó a la perfección en el plan del estratega de los Indios.

Con esta segunda victoria en casa, los Indios de la UACJ no solo suman un triunfo crucial en su récord de la Conferencia Norte de la División II, sino que envían un mensaje claro al resto de la liga: el CEDU es un fortín de muy difícil conquista.

La afición, que una vez más llenó las gradas, se fue a casa con la certeza de haber presenciado cómo su equipo crece partido a partido, con la mirada puesta en los grandes objetivos de la temporada.

La manada india rugió con fuerza, y todo el baloncesto estudiantil lo escuchó.

Asiste y apoya a nuestros equipos universitarios:

Basquetbol varonil

UACJ vs Universidad Autónoma de la Laguna

26 de octubre | 12:00 p. m.

Basquetbol femenil

UACJ vs Universidad Autónoma de Chihuahua

26 de octubre | 2:00 p. m.