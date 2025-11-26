La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) entregó en el último proceso de admisión 6580 fichas. De las cuales 4557 alumnos finalizaron con éxito su examen de admisión y han sido aceptados para el semestre enero-junio 2026. “El número de alumnos aceptados fue similar al semestre enero- junio 2025”, indicó Alonso Morales Muñoz, director general de Servicios Académicos.

Morales Muñoz explicó que el objetivo de la Dirección General de Servicios Académicos (DGSAc) durante el proceso de admisión fue facilitar a todos los aspirantes el examen de admisión. “Se establecieron las condiciones adecuadas para la presentación de los exámenes en el Centro de Evaluación Académica de esta Dirección. Con el apoyo de las Direcciones Generales y con la participación de más de 50 alumnos de servicio social”. Asimismo, indicó que el personal de la Subdirección de Servicios Escolares demostró su compromiso a través de una atención personalizada a todos los aspirantes, apoyándoles en su proceso de solicitud de ingreso.

Los 4557 alumnos aceptados se distribuyen en 41 programas académicos en los campus norte y en Campus Ciudad Universitaria. Las carreras que más reciben alumnos son: Licenciatura en Administración de Empresas y en Derecho del Instituto del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA); Licenciatura en Enfermería y Nutrición del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB); Ingeniería Industrial, de Sistemas y Mecatrónica de Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT); Licenciatura en Arquitectura y Diseño Gráfico del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte (IADA).

Los alumnos deberán cumplir con el proceso de entrega de documentos, con fecha limite el 5 de diciembre de 2025.

ICSA-CU. A partir del 24 de noviembre

ICB-IIT. A partir del 25 de noviembre

IADA. A partir del 26 de noviembre

Una vez validados los documentos se les asignará su matrícula. Posteriormente deberán realizar el pago de inscripciones del 8 de diciembre 2025 al 9 de enero del 2026. Se les exhorta a estar atentos al correo electrónico personal proporcionado a la institución y al sitio oficial UACJ.

https://www.uacj.mx

Esta casa de estudios da la bienvenida a los próximos integrantes de la comunidad universitaria, que ya han atravesado el primer peldaño para el inicio de su vida profesional.