Los corredores rarámuri Mauro Martín Quimare (22:35:58), originario de Batopilas y Reyes Giltro (23:26:55) de Guachochi, hicieron el 2-3 para Chihuahua en las 100 Millas de la carrera pedestre Chihuahua By Ultra Trail Mont Blanc (UTMB), que se desarrolla en la Sierra Tarahumara.

Con este resultado, ambos se ganaron el derecho de participar en la final del serial, que se desarrollará el año entrante en Chamonix, Francia.

El primer lugar fue para el canadiense Victor LaRoque, quien hizo un tiempo de 21:21:19. En la rama femenil, la triunfadora fue la estadounidense Elena Ormon, quien concluyó el recorrido en 24:21:51; la michoacana Catherine Castro se quedó con el segundo puesto tras cronometrar 29:12:52.

La competencia forma parte del serial de carreras de ultra distancia UTMB e incluyó las distancias de 100 y 59 kilómetros, cuyas rutas fueron trazadas en las inmediaciones del Parque Barrancas del Cobre.

La prueba de 100 kilómetros que partió de Cerocahui, municipio de Urique, fue para el mexiquense Júpiter Carera Casas, quien hizo un tiempo de 10:44:50. El segundo escalón fue para el colombiano Julián Vinasco Marín (11:43:16) y el tercero para el ecuatoriano Martín Sáenz (12:57:39).

En la rama femenil, la también mexiquense Angélica Carolina Cabrera Cruz se impuso con 14:38:29.

En los 59 kilómetros el triunfo en la varonil fue para Juan Carlos Carera Casas del Estado de México, con 05:49:31. El segundo peldaño lo obtuvo Carlos Baeza, de Creel, Chihuahua (06:23:30) y el tercero fue para Moisés Martínez Peralta (06:25:36), de Morelos.

En la rama femenil la hidalguense Josefina Pérez ganó con un tiempo de 06:51:14, seguida por la estadounidense Elizabeth Hogan (07:43:00) y la mexicana María del Rocío Flores Cárdenas (07:48:51).

De acuerdo con el sistema de competencia, los tres primeros lugares de cada categoría tienen asegurada su participación en las finales del UTMB World Series 2026 en Chamonix, Francia, considerada la máxima competencia mundial en carreras de ultra distancia.

Como parte del evento también se realizó una carrera de Ariweta (Roweame) entre mujeres rarámuri, con el objetivo de mostrar una de las tradiciones deportivas más importantes de los pueblos originarios chihuahuenses ante el público internacional.