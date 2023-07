El periodista Joaquín López Dóriga y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, protagonizan un nuevo intercambio de palabras en el sector periodístico; en las últimas horas el comunicador difundió un video en el que responsabiliza al Ejecutivo Nacional de cualquier ataque o atentado en su contra. En AS México te explicamos los dimes y diretes.

“Amarre a su jauría. O déjela suelta. No me afecta ni me altera. No se enoje. Esta mañana lo vi arrebatado, alterado. Cálmese”, expresó el periodista López Dóriga mediante un tuit.

El Presidente de México, expresó “no pasa a mayores. No hay nada que temer. Ya expliqué el porqué de estos insultos y por qué de manera desaforada, desatada, se está buscando atacarnos en todo momento”. Asimismo, López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía para evitar las provocaciones: “Llamo al pueblo de México y en especial, a nuestros simpatizantes a no caer en la provocación, ni siquiera discutir, porque están defendiendo privilegios que ya no tienen”, dijo.

Finalmente, recordó que fue en el “período neoliberal” cuando asesinaron a un candidato presidencial, como lo sucedido con Luis Donaldo Colosio.

