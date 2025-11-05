El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a provocar titulares este martes al afirmar, entre risas, que es “más famoso que Bad Bunny” y otras estrellas del pop, debido a la cobertura mediática que recibe en Estados Unidos, país que lo acusa de narcotráfico.

“Yo me asombro de ver mi foto en Fox News y CNN, y digo: ‘¡Coño, hasta dónde llegaste, Nico!’ (…) Soy más famoso que Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny”, expresó durante un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitido por la televisión estatal.

Las declaraciones ocurren en medio de un nuevo episodio de tensión diplomática entre Caracas y Washington. El gobierno estadounidense ha desplegado buques de guerra, cazas y miles de soldados en el Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico. Según fuentes oficiales, al menos 67 personas han muerto en bombardeos contra presuntas narcolanchas.

Maduro, quien enfrenta una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, acusó a Estados Unidos de buscar su derrocamiento. “¿Qué temen de mí? ¡No soy yo, es un pueblo bolivariano que no será humillado jamás!”, exclamó.

Desde 2020, el Departamento de Justicia estadounidense lo acusa formalmente de narcoterrorismo, corrupción y tráfico de drogas, en un proceso que ha deteriorado las ya tensas relaciones entre ambos países.