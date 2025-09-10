Caracas. — El presidente Nicolás Maduro decretó nuevamente que la Navidad en Venezuela se celebrará desde el 1 de octubre, siguiendo un patrón repetido en años de crisis política y económica.

El anuncio se realizó durante su programa “Con Maduro +”, transmitido por VTV. Según el mandatario, la medida busca estimular la economía, reforzar la cultura popular y “defender el derecho a la felicidad” del pueblo.

La estrategia coincide con un contexto de tensiones con Estados Unidos, que desplegó fuerzas militares en el Caribe, lo que Maduro considera una amenaza directa.

El adelanto navideño ya se aplicó en 2020, 2021 y 2024, en medio de la pandemia, apagones y una polémica reelección presidencial. En cada ocasión, el gobierno distribuyó alimentos y perniles a través del sistema CLAP, además de fomentar el consumo interno.

Críticos y la Iglesia Católica han señalado que se trata de una instrumentalización política de una festividad religiosa. Para muchos venezolanos, sin embargo, implica recibir antes apoyos sociales y la posibilidad de extender sus celebraciones.

El decreto de 2025 refuerza la visión del gobierno de usar símbolos culturales para mitigar tensiones sociales y económicas, aunque sin resolver la crisis estructural del país.