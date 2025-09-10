Inicio » Maduro vuelve a adelantar la Navidad: en Venezuela iniciará el 1 de octubre
InsólitoPortada

Maduro vuelve a adelantar la Navidad: en Venezuela iniciará el 1 de octubre

by Guayo Cab
written by Guayo Cab 0 comments

Caracas. — El presidente Nicolás Maduro decretó nuevamente que la Navidad en Venezuela se celebrará desde el 1 de octubre, siguiendo un patrón repetido en años de crisis política y económica.

El anuncio se realizó durante su programa “Con Maduro +”, transmitido por VTV. Según el mandatario, la medida busca estimular la economía, reforzar la cultura popular y “defender el derecho a la felicidad” del pueblo.

La estrategia coincide con un contexto de tensiones con Estados Unidos, que desplegó fuerzas militares en el Caribe, lo que Maduro considera una amenaza directa.

El adelanto navideño ya se aplicó en 2020, 2021 y 2024, en medio de la pandemia, apagones y una polémica reelección presidencial. En cada ocasión, el gobierno distribuyó alimentos y perniles a través del sistema CLAP, además de fomentar el consumo interno.

banner

Críticos y la Iglesia Católica han señalado que se trata de una instrumentalización política de una festividad religiosa. Para muchos venezolanos, sin embargo, implica recibir antes apoyos sociales y la posibilidad de extender sus celebraciones.

El decreto de 2025 refuerza la visión del gobierno de usar símbolos culturales para mitigar tensiones sociales y económicas, aunque sin resolver la crisis estructural del país.

You Might Also Like

You may also like

Detienen a cinco sujetos con droga escondida en cajas de huevo en...

España endurece la ley antitabaco: multarán a padres si sus hijos menores...

Polonia derriba drones rusos tras violación de su espacio aéreo

Buscan a empresa que arrojó residuos industriales al exterior del panteón San...

Descarta Adán Augusto investigación a AMLO por huachicol fiscal

Disparó contra policías de la AEI y Municipal; lo sentencian a más...

Juárez noticias All Right Reserved.