Mamá mono “lava” a su cría como si fuera ropa y desata carcajadas en redes

En X (antes Twitter) circula un video que ha desatado risas y debates: una madre mono baña a su cría con tal energía que parece estar lavando ropa a mano.

En la breve grabación se observa a la madre dentro de un río o arroyo, sujetando a su cría y frotándola contra el agua y una roca cercana, en una escena que recuerda las lavadas tradicionales. El pequeño parece resistirse un poco, pero la madre no afloja en su peculiar método de limpieza.

La escena, que rápidamente se volvió viral, generó comentarios como “está quitando hasta la última mancha” y “así me tallaba mi mamá cuando decía que tenía que quedar rechinando de limpio”.

Algunos usuarios han cuestionado si el video es real o generado con inteligencia artificial, aunque especialistas en comportamiento animal explican que los primates suelen dedicar mucho tiempo al aseo como parte de su instinto de supervivencia y para fortalecer lazos afectivos.

En este caso, la madre podría estar asegurándose de que su cría esté libre de parásitos, aprovechando la corriente del agua. Sin embargo, algunos internautas incluso especularon que se trataba de un macho de otra manada intentando dañar a la cría, aunque esto no ha sido confirmado.

