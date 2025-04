Agentes adscritos a las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), que participan en el plan estratégico de seguridad en la ciudad capturaron a Mario Antonio C. C. y Yuneri Anahí C. G., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud.

Al realizar labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Sorgo y Capulín, en la colonia El Granjero, se percataron de una camioneta de la marca Chevrolet Blazer en color blanco, modelo 1989, era conducida de manera imprudente poniendo en riesgo a los demás conductores.

Razón por la cual se les marcó el alto a los tripulantes y al realizarles una inspección preventiva se les localizaron ocho dosis de cocaína en polvo y seis dosis de cocaína en piedra, procediendo con su detención.

Previa lectura de derechos, Mario Antonio C. C. de 19 años y Yuneri Anahí C. G. de 27 años, fueron puestos a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.