Decenas de personas acudieron al Estadio Juárez, donde este día la Presidenta Claudia Sheinbaum ofrecerá un informe de actividades correspondientes a su primer año como presidenta de México, para manifestar su inconformidad y desmentir a la presidenta sobre los cambios en favor de los trabajadores del CNTE.

En el caso de los trabajadores del CNTE, estos manifestaron que a la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo con ninguna autoridad y solicitaron la reanudación inmediata de las negociaciones,

Además indicaron, a través de mantas y cartulinas, No al régimen de cuentas individuales, además de destacar que el fondo de pensiones para el bienestar, no es la solución.

De igual manera, un grupo de estudiantes de la UACJ se manifestó para exigir transporte digno y seguro, pue desde hace semanas han solicitado este servicio con diversas autoridades y ninguna les ha dado una solución favorable.

A través de cartulinas, los inconformes manifestaron que solo querían estudiar y no esperar dos horas para tomar un transporte que los condujera a su centro de estudios.

Los universitarios indicaron que la distancia no es un problema, pero si, la falta de un transporte seguro, la movilidad es un derecho y nosotros solo queremos acudir con bien a la escuela, destacaron en su mensajes.

Uno de los estudiantes inconformes cuestionó a las autoridades: A donde va todo el dinero si no es del pueblo, tenemos meses acercándonos con diversas autoridades para que nos ayuden a conseguir un transporte escolar digno, pero a la fecha nadie nos ha dado una respuesta favorable.

Aseguró que las manifestaciones seguirán y en esta ocasión intentaremos acercarnos a la presidenta de la república para ver si ella nos puede ayudar, pero no pararemos hasta conseguir el transporte que nos ayude a seguir acudiendo a nuestras escuelas, dijo.