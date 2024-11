Mantiene CEPC alerta preventiva ante pronóstico de fuertes vientos y descenso de temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que mantiene una alerta preventiva para la ciudadanía ante el ingreso del frente frío número 7, que traerá fuertes rachas de viento y un descenso significativo de temperaturas en las próximas horas.

Para este 3 y 4 de noviembre, el sistema frontal asociado a una vaguada polar sobre el noroeste del país, favorecerán un ambiente fresco por la mañana, de poco caluroso a caluroso por la tarde y temperaturas de frías a muy frías en la Sierra Tarahumara.

A partir del mediodía de este domingo se espera el incremento de los vientos, que pueden superar rachas de 75 a 85 km/h en gran parte de la entidad. Estás ráfagas podrían ocasionar tolvaneras en los tramos carreteros de Chihuahua-Juárez, Juárez-Ascensión, Janos-Flores Magón, Chihuahua-La Junta y Saucillo-Jiménez, así como en partes de Gómez Farías, Carichí, Guachochi, Balleza y San Francisco de Borja.

Por otra parte, se pronostican lluvias dispersas a moderadas en Janos y de aisladas a dispersas para las regiones de Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Madera, Ahumada, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Guazapares, Temósachic, Ocampo, Urique, Chínipas, Batopilas, y Guadalupe y Calvo.

Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y/o caída de granizo, así como posible caída de aguanieve en partes altas de la región serrana, especialmente en Madera.

Protección Civil exhorta a atender las siguientes recomendaciones para evitar incidentes:

– Procurar no salir si no es necesario y, en caso de hacerlo, infórmarse sobre las condiciones meteorológicas de la zona

– Asegurar láminas, techos, malla sombra, puertas, ventanas y objetos que no estén bien sujetos y puedan ser desprendidos fácilmente

– Tomar precauciones frente a edificaciones en construcción o en mal estado

– No encender fogatas o tirar colillas de cigarro

– Al transitar en calles o avenidas, aléjarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse

– Conducir con precaución y encender las luces intermitentes en caso de presencia de tolvaneras; si es posible, aplazar el viaje

– Evitar cambios bruscos de temperatura y tener especial cuidado con calefactores dentro del hogar

Se pide a la población estar atenta a la información oficial y actualizaciones a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado. En caso de una emergencia llamar al 9-1-1.