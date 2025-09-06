Inicio » Mantiene CEPC pronóstico de lluvias para este fin de semana
Mantiene CEPC pronóstico de lluvias para este fin de semana

by EditorJRZ
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se prevé que continúen las precipitaciones en diversos municipios del estado, durante este sábado 6 y el domingo 7 de septiembre.

Se esperan lluvias ligeras en Aldama, Allende, Jiménez, Ojinaga, Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Galeana e Ignacio Zaragoza.

También en Buenaventura, Namiquipa, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Satevó, Valle de Zaragoza, Parral, Matamoros, López y Coronado.

Serán intermitentes y de corta duración, pero podrían generar encharcamientos en zonas urbanas con drenaje limitado.

En el centro y sureste de la entidad las precipitaciones serán de intensidad moderada, sobre todo en Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Jiménez, San Francisco de Conchos, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las lluvias más intensas se concentrarán en el norte y noreste del estado, con acumulados que podrían superar los 25 milímetros (mm) en algunas zonas.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y medios institucionales; en caso de lluvia intensa, se pide evitar cruzar arroyos, mantenerse alejado de estructuras metálicas y no resguardarse bajo árboles.

Para reportes de emergencia, se encuentra disponible el número 9-1-1 y las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado.

