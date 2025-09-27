Inicio » Mantiene Obras Públicas actividades de bacheo en diversas zonas de la ciudad
Mantiene Obras Públicas actividades de bacheo en diversas zonas de la ciudad

by Salvador Miranda
by Salvador Miranda

Bajo el programa de Brigadas Especiales de Bacheo, la Dirección General de Obras Públicas permanece trabajando en diversas zonas de la ciudad.

Daniel González García, director general de la dependencia, comentó que desde el día del arranque (el pasado miércoles) se han mantenido jornadas diurnas y nocturnas, destacando que este sábado también se trabaja en algunos puntos de la ciudad, principalmente en el corte de baches para posteriormente hacer la colocación de mezcla para tapar los hoyancos.

El funcionario señaló que durante esta semana ya han sido atendidos tramos del bulevar Óscar Flores, Manuel J. Clouthier, calle Neptuno, Xochimilcas, Centeno, Camino Viejo a San José, eje vial Juan Gabriel, Plutarco Elías Calles, Juan Mata Ortiz y Begonias, entre otras.

González García pidió a los conductores ser pacientes ante los trabajos de las cuadrillas, además de manejar con precaución ante la presencia de maquinaria y personal que pudiera ubicarse en puntos de mayor flujo vehicular.

