2 de Noviembre del 2025

La Dirección General de Protección Civil informó que este sábado 2 de noviembre de 2025, su personal participa en las labores de vigilancia y seguridad en los distintos panteones de la ciudad, en coordinación con otras dependencias municipales, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad de las familias que acuden a realizar las tradicionales visitas por el Día de Muertos.



Hasta el momento, las actividades se desarrollan sin incidentes y con saldo blanco, reportó la dependencia.



Protección Civil exhortó a la ciudadanía a seguir las indicaciones del personal operativo y de las corporaciones de Seguridad Pública y Vialidad, además de mantener medidas básicas de prevención durante su estancia.



Entre las recomendaciones destacan usar gorra, sombrero o sombrilla y mantenerse hidratado, no dejar veladoras encendidas sin supervisión, evitar colocarlas cerca de arreglos florales secos, respetar las zonas de estacionamiento, supervisar a niñas, niños y personas mayores, así como mantener limpias las áreas comunes depositando la basura en los contenedores correspondientes.



La dependencia reiteró su compromiso de continuar con los operativos preventivos y de atención ciudadana para salvaguardar la integridad de las familias juarenses durante esta jornada conmemorativa.