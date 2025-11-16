Miles de personas marcharon este sábado (15.11.2025) en Ciudad de México y otras ciudades para protestar contra la violencia y la política de seguridad del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaumy su partido Morena.

La manifestación fue convocada a través de redes sociales por representantes de la llamada “generación Z” (menores de 28 años).

Varios de los asistentes a la marcha, que recorrió importantes avenidas del centro de la capital, portaban sombreros como el que hizo famoso Carlos Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan, estado de Michoacán (oeste), asesinado el 1 de noviembre y que ganó fama al perseguir delincuentes en persona, a bordo de patrullas e incluso en helicóptero.

Pancartas con mensajes como “Todos somos Carlos Manzo” fueron exhibidas a la par de la bandera pirata emblemática del manga japonés One Piece, que se ha convertido en un símbolo de protesta juvenil global.

Los asistentes llegaron frente al Palacio Nacional de México, donde vive Sheinbaum, y derribaron algunas de las vallas metálicas que resguardaban el edificio, ubicado en el Zócalo, la plaza pública más importante del país.

Sheinbaum cuestionó el jueves los llamados a esta movilización y dijo en su habitual rueda de prensa matutina que la convocatoria fue “inorgánica” y “pagada”. Además, aseguró que “es un impulso, promovido incluso desde el extranjero, en contra del gobierno”.

DW