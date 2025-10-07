–Pero cojea en salud y seguridad, encuesta Rubrum

Aquí le presentamos un análisis político sobre el desempeño administrativo de la gobernadora Maru Campos, basado en la encuesta Rubrum de octubre de 2025.

Los resultados muestran que la mandataria panista destaca tanto en la escena pública como en la percepción ciudadana, generando conversación más allá de los círculos gubernamentales.

Resulta que Maru Campos se anotó un 6.78 de calificación, lo que la pone en el quinto lugar de la lista de 32 gobernadores. Nada mal, considerando la competencia feroz y los tropiezos que otros traen a cuestas.

Quien se llevó el oro fue Tere Jiménez, también del PAN y al frente de Aguascalientes, con 7.4 puntos (que no son enchiladas). Al fondo del barril está Marina del Pilar Ávila, de Baja California, con un triste 3.7, lo que seguro ya encendió las alarmas en la 4T. Así, los resultados dejan ver que el asunto no es de colores, sino de cómo se juega el partido y se mueve la pelota.

Dicen que el que no oye consejo no llega a viejo, y en el rubro de cercanía con la ciudadanía, Maru le entendió bien. Con un 6.7 en la encuesta, se ubicó cuarta a nivel nacional, solo atrás de Manolo Jiménez (PRI, Coahuila), ese que siempre sabe dónde está la cámara y el micrófono.

Que si Maru escucha, que si atiende, que si anda en la calle y no se esconde en la oficina, pues eso sí que la gente lo agradece y lo refleja en los números.

En transparencia, la cosa también pinta bien. Con 6.62 puntos, Chihuahua presume segundo lugar. No es cualquier cosa en un país de cuarta trasformación donde la opacidad es el pan de cada día. Maru y su equipo han empujado por la rendición de cuentas, aunque, ojo, la tarea no está completa: falta que todos los funcionarios le entren parejo y no dejen los archivos bajo llave.

Y si hablamos de transporte público, aquí también hay medalla de plata, con 7.25 puntos. Solo San Luis Potosí pisa más fuerte, pero para un estado grandote y con distancias complicadas, lo cierto es que mover a la gente sin tanto relajo es un logro que se siente hasta en las pláticas de sobremesa.

En obra pública, Maru se cuela en el top cinco (6.65 puntos), lo que habla de una gestión que no solo planea, sino que ejecuta, y eso siempre suma cuando el ciudadano ve calles pavimentadas y obras terminadas, no solo promesas.

Pero como diría la abuelita, no todo lo que brilla es oro. En salud, la calificación fue de 5.17, quedando en el lugar 13. Programas como Medi Chihuahua han intentado tapar el bache, pero la realidad es que faltan hospitales, medicinas y manos suficientes para atender a todos. Aquí, ni hablar, falta más que ganas y discursos.

En seguridad, el tema quema. Maru sale en el décimo lugar, con 5.51 puntos. No es la peor de la fiesta, pero tampoco es para presumir. En este terreno, Manolo Jiménez se lleva la estrellita dorada, mientras que Baja California sigue batallando. Chihuahua, a pesar de los esfuerzos, aún vive bajo la sombra de la inseguridad, y los ciudadanos lo sienten cada día.

Si nos ponemos a comparar, los números hablan solitos: los panistas llevan la delantera, PRI se mantiene con dignidad y Morena, ocupa los últimos diez lugares del ranking. Eso sí, hay excepciones honrosas entre los guindas: Eduardo Ramírez, Alfonso Durazo, Huacho Díaz y Javier May salvan el honor en algunos rubros. Pero la tendencia general deja claro que el desgaste empieza a pesar y el ciudadano ya no se va con la finta.

Los resultados de Rubrum dejan tarea para todos. Maru Campos y el PAN pueden presumir su posición, pero el reto es mantener el ritmo y no confiarse. Morena tiene que ajustar velas, porque la paciencia de la gente no es eterna y el reloj electoral nunca se detiene. El PRI, mientras tanto, se aferra a su bastión y demuestra que, con buen trabajo, aún puede dar batalla.

En resumidas cuentas, la gestión de Maru Campos pinta bien en transparencia, cercanía y servicios públicos, pero cojea en salud y seguridad.