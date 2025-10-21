—Sheinbaum tundió relanzamiento panista en la mañanera

No cabe duda de que, cuando el río suena, es porque agua lleva. Y en estos días, el nombre de Maru Campos está en el ámbito nacional, y no solo porque la gobernadora de Chihuahua se ha convertido en una de las figuras más sólidas dentro del PAN, sino porque su reciente papel en el relanzamiento del partido ya dejó claro que no se anda con medias tintas.

Para quienes aún dudan de su peso político, basta recordar que Maru es una de las únicas cuatro gobernadoras panistas en todo el país. Eso, en tiempos donde la competencia política está más feroz que nunca, ya es decir mucho.

Pero lo que realmente pone a Maru en el centro del radar nacional es su capacidad para jugar en las grandes ligas. De esas que no solo se quedan en la grilla local, sino que se mueven con soltura en la escena nacional.

¿A dónde apunta Maru? Los rumores en los pasillos azules no se hacen esperar. Hay quienes la ven como candidata natural al Senado en 2030, otros la sitúan en la Cámara de Diputados en 2027, y no falta quien la imagine dando el salto a la dirigencia nacional del PAN una vez que termine el periodo de Marko Romero.

Incluso, si la jugada es estratégica, podría ocupar la Secretaría General del partido. Y es que, sinceramente, a Maru le sobran méritos y energía para destacar en cualquiera de estos escenarios.

La clave está en su estilo directo, sin rodeos, el que la llevó a ser protagonista en el relanzamiento panista. Maru sabe tejer alianzas, entiende el pulso ciudadano y, lo más importante, nunca pierde de vista el objetivo principal: fortalecer al PAN y devolverle la fuerza que alguna vez tuvo.

Si algo queda claro en estos tiempos turbulentos, es que la gobernadora de Chihuahua no solo está en boca de todos, sino que tiene con qué seguir dando de qué hablar. Así que, para quienes apuestan por su futuro político, mejor que se preparen, porque Maru va por todo. Y en una de esas hasta por la grande. Al tiempo.

**********

Mientras miles de familias lidiaban con el agua hasta las rodillas y el corazón encogido por la tragedia en cinco estados, los blanquiazules decidieron echar la casa por la ventana para anunciar su relanzamiento.

Claudia Sheinbaum, que no se pierde una, los tundió en la mañanera. Les reclamó —con justa razón— que no hayan tenido el mínimo tino de posponer su evento cuando la emergencia dejaba, según cifras oficiales, al menos 76 muertos.

Y es que el contraste era brutal: por un lado, discursos de “renovación” y “nueva identidad”; por el otro, lodo, dolor y casas devastadas. De ese tamaño la desconexión.

Pero no todo fue gritos y sombrerazos. El PAN aprovechó para cortar amarras con el PRI y anunciar que ahora sí, vienen solos y bien peinados, estrenando etapa.

Y como si no faltaran capítulos en esta novela, Movimiento Ciudadano salió rápido a negar cualquier coqueteo con los azules. Le pusieron un alto a las especulaciones de Sheinbaum, acusándola de querer adelantar los tiempos electorales. Pero en este país, donde los rumores corren más rápido que la ayuda en una inundación, nadie se sorprende.

**********

Dicen que en política hay errores y hay decisiones tercas. La presidenta Claudia Sheinbaum acaba de sumar uno a la lista de los segundos: no ir a la X Cumbre de las Américas en Punta Cana, como si la ausencia fuera sinónimo de dignidad.

En asuntos diplomáticos, sigue al pie de la letra la escuela de su mentor, Andrés Manuel López Obrador, quien durante su sexenio prácticamente no pisó el extranjero, como si tuviera alergia a salir del país.

Sí, ya sabemos que México aboga por la inclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Que no le gusta que los excluyan por “criterios democráticos” que, a decir verdad, no se inventó ni la Casa Blanca ni el Palacio Nacional.

Sheinbaum se perdió la oportunidad de dialogar, de poner el tema sobre la mesa, de cerrar la brecha con Washington y Ottawa. Y no es que no quiera estar con los “gringos”, es que prefiere mandar mensajes desde la distancia, como si el verdadero poder estuviera en ignorar la foto grupal.

A México no le beneficia este aislamiento, porque justo ahora necesita atraer inversión extranjera y aprovechar el nearshoring para que el T-MEC no se nos haga agua entre las manos.

Y si a eso le sumamos el envío de petróleo a Cuba, la postura sobre el Nobel de Paz a una opositora venezolana, y la exigencia de aceptar a las “antidemocracias” en la Cumbre, el escenario pinta para un México cada vez más solo.

Porque, aunque Sheinbaum se queja de la injerencia de Estados Unidos, qué tal la de ella, que quiere imponer sus condiciones a la región como si todos fueran el “Pueblo Bueno y Sabio”

Parece que la presidenta olvida que, fuera de la mañanera, los países sí discuten, sí negocian y llegan a consensos. Aquí no sirven las imposiciones ni las cartas de reclamo. Se necesita realismo, pragmatismo y, sobre todo, entender que la política exterior no puede ser caprichosa si queremos desarrollo y respeto internacional.

Total, lo que Claudia llama dignidad, el mundo lo observa como terquedad. Y mientras México decide entre el aislamiento por convicción o por terquedad, los demás países siguen avanzando… con o sin nosotros.