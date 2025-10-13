Fueron 160 servicios los que brindaron las unidades de Auxilio Vial de la Coordinación General de Seguridad Vial durante los días pasados en los que se registró lluvia en diversos sectores de la ciudad, mientras que las grúas atendieron a 49 automovilistas que así lo requirieron.



El sábado se atendió a 82 ciudadanos por medio de las unidades de Auxilio Vial y el domingo fueron 78. Asimismo, el sábado se brindaron 24 servicios por parte de las grúas y el domingo fueron 25. Los apoyos fueron desde reubicación de autos, hasta cambio de neumático, paso de corriente, entre otros.



Por otra parte, los agentes hicieron lo propio mediante los patrullajes que se realizaron por diversas zonas de la localidad, sobre todo en aquellas en donde la acumulación de agua fue considerable.



Debido a que se mantiene la lluvia este lunes, la Coordinación General de Seguridad Vial llama a la ciudadanía a transitar con precaución, atender los señalamientos viales y las indicaciones de los uniformados.



De igual manera se exhorta a los guiadores a no exceder los límites de velocidad, tomar una distancia considerable entre un vehículo y otro, así como tener cortesía y respeto con otros automovilistas. A los peatones se les invita a cruzar por las esquinas, pasos y puentes peatonales y no entre los carros.



Seguridad Vial recuerda que los servicios de Auxilio Vial y grúas son gratuitos y están en funcionamiento las 24 horas, durante los siete días de la semana. Quien lo necesite puede comunicarse de manera directa al teléfono 656-825-3560.