Más de 1,000 madres, padres y personas cuidadoras participaron en el Taller para Familias organizado porEl Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua

(CONALEP Chihuahua) llevó a cabo con gran éxito el Taller para familias: “Un espacio para reflexionar, aprender y guiar con amor”, en el que participaron más de 1,000 madres, padres y personas cuidadoras, quienes se sumaron de manera activa y comprometida a esta jornada de formación y acompañamiento.

El taller tuvo como propósito brindar herramientas psicoeducativas para fortalecer la salud mental, el autocuidado y la comunicación efectiva en las familias. Asimismo, se promovió una reflexión crítica sobre los modelos tradicionales de crianza, generando estrategias que favorezcan vínculos positivos y entornos familiares que impulsen el bienestar emocional y el desarrollo integral de las y los adolescentes.

Esta actividad se llevó a cabo de manera simultánea en todos los centros educativos de CONALEP en la entidad, marcando la cuarta sesión de trabajo. Durante la jornada se habilitaron espacios de atención y convivencia, lo que permitió ofrecer una experiencia cercana, cálida y enriquecedora para las familias participantes.

En seguimiento a este esfuerzo, el próximo sábado 30 de agosto se realizará la entrega de constancias a las y los asistentes. En paralelo, se llevará a cabo la segunda jornada de vacunación contra el sarampión, dirigida a estudiantes, madres, padres, personal docente y administrativo que aún no han recibido la dosis preventiva contra esta enfermedad.

Al respecto, el Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, Dr. Omar Bazán Flores, subrayó que estas acciones reafirman el compromiso de la institución con la formación integral de sus estudiantes, impulsando la participación de las familias como un pilar fundamental en el proceso educativo.

