Más de 400 participantes en el 1er. Concurso “Narrativas de Paz” convocado por la Facultad de Filosofía y Letras de ls UACH

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, sede de la “Cátedra UNESCO de Comunicación para la paz” a través del Círculo de Investigación Histórica, lanzaron en el mes de septiembre la convocatoria al primer Concurso “Narrativas de Paz” en formato de ensayo, dirigido a alumnas y alumnos del CBTis 117 de Cd. Cuauhtémoc con el objetivo de promover la reflexión sobre la paz desde su entorno social, familiar y escolar.

Como sede de la “Cátedra UNESCO de Comunicación para la paz” la Facultad de Filosofía y Letras fortalece su compromiso con promover acciones tendientes a reflexionar y desarrollar acciones que fomenten la paz; involucrar a jóvenes de media superior es un acto determinante para establecer la importancia de la misma y así ser parte de su visión a futuro.

Los temas de los ensayos participantes fueron:
Vivencias personales
Anécdotas significativas
Propuestas concretas
Representaciones históricas

En la primera etapa de los 400 participantes se seleccionaron 70 ensayos, en la siguiente fueron 40 y al cierre del concurso quedarán 20, quienes participarán en la creación de un libro con sus ensayos, durante el mes de diciembre.

