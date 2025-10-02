Chihuahua, Chih.— Un total de 700 elementos, entre agentes operativos y personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), iniciaron estudios de licenciatura, maestría y doctorado como parte del programa de profesionalización que impulsa el Instituto Estatal de Profesionalización Policial.

Así lo dio a conocer el subsecretario de Especialización y Profesionalización Policial, Esteban Piñón Olivas, quien destacó que el objetivo principal de este esfuerzo académico es contar con un cuerpo policial más preparado, ético y capacitado para responder a las necesidades de seguridad de la ciudadanía.

Actualmente, los estudiantes se encuentran concentrados en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), donde reciben su formación académica y profesional.

Piñón Olivas explicó que esta iniciativa responde a una instrucción directa del titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, quien ha priorizado la capacitación continua como eje central del fortalecimiento institucional.

Las áreas de especialización que se imparten en los programas de estudios incluyen Derechos Humanos, Perspectiva de Género y Gestión en Sistemas de Seguridad Pública, temas clave para una labor policial moderna y sensible al contexto social.

En cuanto al nivel de posgrado, se informó que el Instituto cuenta actualmente con 25 estudiantes de doctorado, superando incluso a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), que tiene 14 doctorantes en temas relacionados con seguridad pública. Esto posiciona al centro estatal como una de las principales instituciones formadoras en esta materia a nivel local.

Además de los programas académicos, Piñón Olivas dio a conocer que, hasta la fecha, la SSPE ha recibido 15 mil solicitudes para ingresar a sus filas. Sin embargo, sólo 274 aspirantes han sido aceptados tras cumplir con los estrictos requisitos de ingreso.

De ese grupo, 140 cadetes continúan en formación dentro de la academia ubicada en el C4, mientras que el resto ya ha sido asignado a diferentes zonas del estado, donde han comenzado labores operativas.

Finalmente, el funcionario subrayó que esta estrategia busca garantizar que tanto el personal administrativo como operativo de la Secretaría cuente con una preparación integral, que les permita desempeñar sus funciones con eficiencia, responsabilidad y un trato digno hacia la población chihuahuense.