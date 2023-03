El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió más respeto al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, por sugerir que México se alinee con el trabajo que realiza la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario federal acusó al panista de cometer un acto “antipatriótico” pues la postura de los panistas es contraria a lo que marca la Constitución.

“Y este señor me recomienda que nos alineemos a la DEA, ah no, pero agrega en una declaración de que, si yo no me alineo, me va a pasar lo de García Luna, yo no soy Calderón, cómo se llama el señor Marko Cortés, más respeto por favor”.

“Claro que tenemos cooperación con el gobierno de Estados Unidos, pero con respeto a nuestra soberanía y a partir de la política que hemos definido en México para enfrentar el flagelo de la violencia”, expresó.

Y es que, a través de sus redes sociales, el Partido Acción Nacional publicó que el actual gobierno federal debe reconocer su “rotundo fracaso” en materia de seguridad y retomar la colaboración con la DEA para combatir a los cárteles de la droga.

Dijo que es una desfachatez la propuesta al recordar que Genaro García Luna, era colaborador de la DEA cuando era funcionario y ahora está preso en Estados Unidos por su relación con el crimen organizado.

Además, recordó que apenas en marzo de 2022, la DEA despidió a su director en México, Nicholas Palmeri por sus vínculos con abogados relacionados con el crimen organizado.

“Es muy importante la cooperación con Estados Unidos, pero sin subordinación. Si se tratara por ejemplo de decir, que la DEA nos diga lo que tenemos que hacer en México, pero no solo es, desde luego una intromisión a la vida interna del país, es permitir que pisoteen nuestra soberanía, no solo es eso ¿Cómo confiar en la DEA, lo han hecho muy bien?”, cuestionó.

Además, insistió en que se deben rendir cuentas desde las mismas agencias de inteligencia de Estados Unidos, ya que también eran colaboradores directos del ex funcionario del sexenio de Felipe Calderón.

“Ese señor posiblemente va a hablar porque va a buscar que le reduzcan los años de cárcel y va a decir lo que es obvio, es de sentido común, de juicio práctico, de que él informaba a sus jefes, a Fox a Calderón y que también tenía vinculación con la DEA y trabajaban de manera coordinada porque con la DEA y con otras agencias de Estados Unidos”, agregó.

Milenio