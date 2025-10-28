Esta tarde se registró un nuevo ataque masivo, siendo en esta ocasión en calles de la colonia Héroes de la revolución, donde cuatro personas murieron en el lugar y dos mas resultaron lesionados y fueron trasladados a recibir atención médica.

El ataque armado se registró en las calles Juan Cobos y Guadalupe Casillas, de la citada colonia, justo en un negocio de venta de tortillas y en donde los cuerpos, todos masculinos, quedaron esparcidos en el piso del negocio.

Testigos señalaron que los agresores arribaron al lugar a bordo de dos autos, uno color plata y otro en color rojo, quienes ingresaron al lugar y sin mediar palabra comenzaron a disparar en contra de los presentes.

Sobre los lesionado se dijo que uno presentaba una lesión en un pie y el otro en varias partes del cuerpo, por lo que fue trasladado por paramédicos de Rescate a una clínica local para recibir mayores atenciones.

la zona fue acordonada para dar paso a las investigaciones por parte de elementos de la fiscalía y realizar el levantamiento de evidencias.