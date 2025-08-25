Inicio » Mata de un balazo a su hermano mellizo durante borrachera y pide disculpas a mamá
Mata de un balazo a su hermano mellizo durante borrachera y pide disculpas a mamá

Guayo Cab
La ciudad de Matamoros, Tamaulipas, fue escenario de un crimen familiar estremecedor. Un joven de 19 años asesinó de un disparo en la cabeza a su hermano mellizo durante una acalorada discusión, mientras ambos ingerían alcohol el pasado domingo.
La víctima, identificada como Issac “N”, fue hallada sin vida en una vivienda de la colonia Fundadores, al oriente de la ciudad. El presunto homicida fue identificado como Juan Martín “N”, hermano mellizo de la víctima.
De acuerdo con las indagatorias, ambos jóvenes habían estado bebiendo desde la noche del sábado y la discusión escaló hasta que Juan Martín, bajo los efectos del alcohol, sacó un arma y disparó contra Issac, provocando su muerte instantánea.
Tras cometer el crimen, el agresor huyó, pero regresó momentos después para entregarse a las autoridades. Antes de hacerlo, se encontró con su madre, a quien abrazó y pidió perdón por el asesinato de su propio hijo.
El detenido quedó bajo disposición del Ministerio Público para el inicio del proceso legal. El caso ha causado consternación entre vecinos y familiares, que no dan crédito a la tragedia ocurrida entre hermanos mellizos.

