Esta tarde un hombre, de quien se dijo era el dueño de una tienda de abarrotes de la colonia José Sulaimán, fue asesinado momentos después de que dialogaba con un par de sujetos que arribaron a la tienda de abarrotes.

El hecho de sangre se registró en la calle Quirino García a unos metros de la calle Atrás Quedó la Huella, de la citada colonia.

Testigos señalaron que el hoy occiso dialogaba con dos sujetos que arribaron la atienda, de pronto uno de ellos saco un arma de fuego y le realizó al menos ocho detonaciones a corta distancia.

Asimismo, se dijo que l hoy fallecido intentó huir del lugar, sin embargo, fue alcanzado por las balas y quedo tendido sin vida.

Agentes policiacos indicaron que cerca del cuerpo, fueron localizados al menos ocho casquillos percutidos de un arma calibre .9 milímetros, mismo que fueron resguardados para ser anexados a la carpeta de investigación.

Por el momento no fue revelada la identidad de la víctima y se desconocen mayores detalles de los agresores así como el motivo de la agresión.