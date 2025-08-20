Una balacera originada por un simple conflicto vial terminó con la vida de una mujer de 33 años, quien viajaba como copiloto en el automóvil que conducía su esposo, quien fue testigo del crimen, al igual que la hija de ambos, una adolescente de tan sólo 16 años.

Según testigos y autoridades, el ataque fue repentino y sin provocación aparente. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 17 de agosto en una de las avenidas principales de San Pedro de la Paz, en la región de Biobío, en Chile. La víctima mortal fue identificada con el nombre de Macarena, quien trabajaba como técnico en prevención de riesgos laborales.

Los ocupantes de este último vehículo conducían zigzagueando y acercándose peligrosamente al Hyundai, como si intentaran intimidarlos o forzar un adelantamiento.

“Este vehículo, al no cederles el paso, el otro vehículo que era un station wagon lo adelanta y le propina un sinnúmero de impactos balísticos a la familia, impactando lamentablemente a la acompañante”, explicó la capitán Hernández en declaraciones a los medios.

La mujer, que viajaba en el asiento del copiloto, recibió múltiples impactos de bala y murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Su esposo, al volante, y su hija, en el asiento trasero, no sufrieron lesiones físicas, pero fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial para recibir atención por el trauma emocional, pues se encontraban en estado de shock.

El fiscal ECOH de la Fiscalía Biobío, Felipe Calabrano, confirmó que el hecho se trataría de un “altercado entre conductores”, específicamente por un problema de adelantamiento. Preliminarmente, se estableció que las partes involucradas no se conocían de antemano.

“Estamos a la espera del traslado del vehículo de la víctima para contabilizar el número de impactos de bala que recibió”, agregó el fiscal.

Carabineros inició una búsqueda de los responsables, realizando diligencias en la zona para recopilar evidencias y testimonios. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) asumió el control de la indagatoria, con el objetivo de identificar y capturar a los sospechosos.

La tía de la víctima, quien se identificó con el nombre de Marlene, dio una entrevista al noticiero local Teletrece, en la que explicó que el ataque se perpetró sin que hubiera una discusión previa.

ElHeraldodeMéxico