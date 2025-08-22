Dan sentencia de 106 años dos meses y tres días de prisión a Fernando Sánchez Olivera. Foto: Especial Un juez federal dictó sentencia de 106 años dos meses y tres días de prisión a Fernando Sánchez Olivera, por el asesinato de dos elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), ocurrido en Puerto Vallarta, Jalisco, en 2021.

La FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, informó que Sánchez Olivera fue declarado culpable de los delitos de evasión de presos, robo, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, homicidio calificado con alevosía y ventaja en grado de tentativa, así como homicidio calificado consumado con alevosía y ventaja cometido en contra de los agentes de la Policía Federal Ministerial.

Por lo que, el juez del Sistema Penal Acusatorio emitió dicha sentencia condenatoria, misma que Fernando Sánchez Olivera cumplirá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, Estado de México.

En octubre de 2021, el sujeto sentenciado disparó en contra de dos elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR, en Puerto Vallarta, quienes perdieron la vida, mientras que él logró darse a la fuga, de acuerdo con la carpeta de investigación.

Por lo anterior, un juez giró la orden de aprehensión en su contra, y tras labores de inteligencia y campo por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, se logró su detención en el estado de Colima.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) del caso, aportó las pruebas necesarias para obtener la sentencia referida, informó la FGR.

ElUniversal