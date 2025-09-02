Un escándalo sacude a la medicina en Estados Unidos tras revelarse que el doctor Donald Cline, especialista en fertilidad, utilizó su propio esperma para inseminar a decenas de pacientes entre las décadas de 1970 y 1980. Hoy, con 80 años, enfrenta el hecho de ser padre biológico de medio centenar de hijos.

El caso salió a la luz gracias a Heather Woock, una mujer concebida por inseminación artificial, quien recibió un mensaje en Facebook de un desconocido que aseguraba ser su medio hermano. En la conversación, el remitente mencionó al doctor Cline, dato que llevó a Heather a recordar que su madre había recibido tratamiento en la clínica de ese médico.

Poco después, otros supuestos medio hermanos la contactaron, asegurando lo mismo. Al realizar una prueba de ADN en ancestry.com, Woock descubrió que compartía material genético con numerosos descendientes de Cline.

“Al principio pensamos que era una broma, pero al reunir tantos testimonios entendimos que era real”, señaló Jacoba Ballard, otra de las hijas, en entrevista con The Atlantic.

Aunque Cline ya no ejerce la medicina y perdió su licencia profesional, las familias descubren aún hoy nuevos casos vinculados a sus prácticas. Muchos de los hijos han decidido organizar encuentros para conocerse y compartir la experiencia de pertenecer a una familia tan extensa y marcada por el engaño.

El escándalo ha puesto sobre la mesa el debate sobre los límites éticos en la reproducción asistida y la necesidad de mayores controles para evitar abusos similares.