Polonia, Europa – La policía polaca informó la detención de varios ciudadanos mexicanos acusados de operar un narcolaboratorio clandestino destinado a la producción de drogas con un valor millonario en el mercado negro.

Según el dictamen preliminar, el laboratorio vinculado presuntamente al Cártel de Sinaloa tenía capacidad para producir al menos 330 kilogramos de drogas terminadas, equivalentes a seis millones de zlotys, o más de 30 millones de pesos mexicanos.

Operativo policial

El operativo se llevó a cabo tras un trabajo de inteligencia que permitió localizar el inmueble donde se procesaban las sustancias. En el lugar, las autoridades incautaron equipo especializado y químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas.

Los detenidos enfrentan acusaciones graves relacionadas con tráfico de drogas y podrían recibir penas severas si se confirman las imputaciones.

Alerta internacional

La detención de mexicanos en Europa por narcotráfico pone en evidencia la expansión de organizaciones criminales fuera de América. Este caso resalta la magnitud del negocio ilegal y los retos que enfrentan las autoridades para combatir redes de producción y distribución a escala global.

Valor millonario de la droga incautada

La policía estimó que la droga producida alcanzaría un valor superior a los 30 millones de pesos mexicanos, confirmando que la operación estaba diseñada para abastecer distintos puntos de Europa y operar a gran escala.