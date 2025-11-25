Campesinos y transportistas anunciaron que mantendrán tomada la aduana mexicana del Puente Libre hasta mañana martes 25 de noviembre, en espera de una respuesta del Gobierno Federal a sus demandas. De no obtener una solución, advirtieron que realizarán bloqueos en los cruces internacionales y en carreteras de todo el país, informó Arturo Rentería, uno de los líderes del movimiento independiente.

@juareznoticias.com México en riesgo: productores advierten posible hambruna si no se salva al campo… más en juareznoticias.com ♬ Dramatic – Big Dreams

Rentería señaló que el sector agrícola enfrenta un panorama crítico y pidió a la ciudadanía comprender la importancia de respaldar al campo mexicano. “Si un país no puede producir sus propios alimentos, queda expuesto a una crisis grave”, afirmó.

El dirigente advirtió que México podría enfrentar escenarios de escasez si se abandona la agricultura nacional. Por ello, los productores exigen que el precio mínimo del maíz amarillo se establezca en 7 mil 200 pesos por tonelada, ya que el costo actual no les genera ingresos suficientes para sostener la actividad.

Los manifestantes permanecerán durante la noche en las instalaciones de la aduana. Mañana, tras conocer el resultado de las negociaciones con autoridades federales, determinarán las acciones que seguirán.