“Mi hijo se disculpó y asumió los costos; video, es parte de la guerra sucia”: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, se disculpó por el video en el que aparece su hijo Juan Pablo afuera de un bar e insulta al personal del establecimiento que no lo deja pasar.

Sin embargo, aseguró que la difusión de esas imágenes es parte de la guerra sucia en su contra y busca desmoralizarla a unos días del primer debate presidencial.

“Van a tratar de sacar toda la guerra sucia. Porque obviamente para ellos, como no me encuentran a mí nada en mi persona. Obviamente van a tratar de dañar con mi familia, con mi hermana. Pero bueno, estoy lista para eso. Y adelante yo voy a llegar al debate con todo el ánimo, porque lo que me trae aquí es mucho más poderoso que cualquier ataque”, señaló.

Entrevistada en su visita a Tlalnepantla, Estado de México, Gálvez Ruiz resaltó que su hijo ya asumió las consecuencias de su mala conducta y se separó del cargo que tenía en la campaña.

“Es obvio que lo intentan hacer para quitarme moral. Porque saben que amas a tus hijos, sabes que amas a tu familia. Y bueno, pues ya Juan Pablo como adulto se separa de la campaña. Cuando uno se equivoca en la vida hay consecuencias. Y ya hubo consecuencias”, puntualizó.

La candidata opositora pidió a los ciudadanos no dejarse llevar por la guerra sucia y valorar lo que cada proyecto propone.

“Allá lo que hay son moches, cochupos y otras cosas que todo México sabe”, enfatizó.

La candidata de la oposición recalcó que los hechos que se muestran en el video ocurrieron hace un año y su hijo ofreció una disculpa.

“Yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado. Él se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos. Tomé medidas y creo que lo he contado en algunas entrevistas. Por eso es muy importante acompañar a las mamás cuando vivimos estos momentos con hijos rebeldes. Con hijos que hay que meterlos en cintura”, puntualizó Xóchitl Gálvez.

ElUniversal