—Andreita Chávez escupe pa´ arriba

—Jura Corral respetar los mandamientos de Morena

Mientras Donald Trump ataca a México y la presidenta Claudia Sheinbaum permanece impasible ante las agresiones del presidente estadounidense, aquí el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar recibió cordialmente a su homólogo paseño Renard Johnson.

El Mayor de El Paso, Texas, realizó una visita de cortesía al alcalde juarense, quien lo recibió en el palacio municipal este martes, lo que manifiesta el fortalecimiento binacional de las dos comunidades de Juárez-El Paso.

Fue una reunión clave para el desarrollo regional, acordaron fortalecer la relación y decidieron acciones concretas para promover esta región como un destino atractivo para nuevas inversiones.

En el ámbito macroeconómico, la relación entre México y Estados Unidos se encuentra cada vez más polarizada debido a las amenazas del expresidente Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos.

Durante años, Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces, Nuevo México, han cooperado y trabajado juntos, creando un ambiente favorable para atraer inversiones y fortalecer la economía local.

Este encuentro inicia una estrategia para impulsar el desarrollo económico binacional, con visitas a empresas en los próximos meses para consolidar la región como un polo de crecimiento y oportunidades.

*******

Vaya no hay duda de que la senadora morenista Andrea Chávez escupe pa´ arriba cuando echa confeti la aprobación en comisiones del Senado la ley presidencial de nepotismo y no reelección.

La legisladora juarense festejo en sus redes sociales la aprobación de las reformas propuestas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, respecto a la iniciativa sobre nepotismo y no reelección.

Literalmente escribió:

“Cumpliendo con nuestra promesa y con el mandato del pueblo en las urnas, aprobamos en comisiones la reforma de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para acabar con una lacra perpetuada por décadas: el nepotismo político por el cual esposas, hijos, hermanos y hasta sobrinos heredan y ocupan posiciones políticas de manera deshonesta.

Recuperamos, además, un valor patrio fundamental: la “No Reelección”, tal y como siempre debió reflejar nuestra Constitución.

Una nueva victoria para el pueblo de México”.

Sin embargo, hay que recordarle a la senadora que la Cuarta Transformación en el gobierno está lleno de nepotismo con funcionarios que acomodaron a sus hijos y familiares.

Sólo por mencionar algunos, la familia Alcalde, Monreal, Loreta Ortíz, los Batres, entre otras.

*******

No a todos les gustó el paso que dieron en la dirigencia nacional de Morena para afiliar al partido guinda, entre otros personajes, a los legisladores.

Y el que hizo olas fue el senador paseño Javier Corral Jurado, quien no tuvo otra opción que firmar el Decálogo de Morena que, a la fuerza, les impuso Luisa Alcalde y Andi López Beltrán.

“Siempre he dicho que no me afiliaré a ningún otro partido, así lo expresé en el mismo momento de mi renuncia a Acción Nacional, y lo reiteré cuando me incorporé al equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en los Diálogos por la Transformación”, escribió Corral en su cuenta de feis.

“Tengo un gran respeto por Morena , así como una admiración y afecto por su actual dirigencia nacional, como de igual manera tengo una gran coincidencia y respeto por el sector de la vieja izquierda mexicana que nutre buena parte de sus filas, y con quienes tantas convergencias he tenido y batallas conjuntas hemos librado; pero desde hace tiempo decidí alejarme de la vida partidista y sus dinámicas, no tengo que vestir uniforme y credencial para ser parte del Movimiento de Transformación, pues no tengo duda de que estoy en el lugar correcto de la historia; por ello, hoy me he comprometido con el decálogo de principios del Movimiento para sus servidores públicos, pues la política que se acompaña con valores y convicción, nutre siempre al ideal”, dijo el senador ahora morenista.

*******