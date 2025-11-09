Con la asistencia de miles de personas, música, baile y un ambiente festivo que se extendió por toda la avenida Juárez, la ciudad celebró el 105 aniversario del legendario bar Kentucky como parte del programa “Juárez en la Juárez”, una festividad que cierra completamente esta emblemática avenida para transformarla en un espacio de convivencia, cultura y orgullo fronterizo.

El evento fue encabezado por la Dirección General de Desarrollo Económico del Municipio, bajo la dirección de Tania Maldonado Garduño, quien destacó que la celebración no solo conmemora la historia del Kentucky, sino también el espíritu resiliente y creativo de los juarenses.

“Hoy celebramos más que la historia del Kentucky; celebramos el talento, la tradición y la fuerza de nuestra comunidad juarense. Este bar representa parte de nuestra identidad. Invitamos a que sigan viniendo a la avenida Juárez, a disfrutar, a bailar, a probar nuestra comida y nuestras bebidas, porque aquí el talento local crece y se consolida”, expresó Maldonado Garduño en representación del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

El cónsul de México en El Paso, Texas, Mauricio Ibarra Ponce de León, resaltó la relevancia binacional del evento y del Kentucky como símbolo de unión entre Juárez y El Paso:

“El festejo de los 105 años del Kentucky es muy significativo, porque es un lugar icónico de Ciudad Juárez. Todos tenemos alguna historia aquí, donde se inventó la margarita. Este espacio une a la comunidad paseña y juarense, porque somos una sola comunidad a ambos lados de la frontera”, destacó el diplomático.

Durante la celebración, Belinda Díaz, representante de la Secretaría de Economía Federal en Chihuahua, entregó a la familia Peña el Certificado ‘Hecho en México’, reconociendo la trayectoria de este establecimiento como un referente histórico y cultural del país.

“El Kentucky representa la resiliencia y el esfuerzo de los mexicanos. Es un símbolo de trabajo, historia y orgullo que ha puesto el nombre de Juárez y de México en alto. Lo hecho en México no solo está bien hecho, está mejor hecho. ¡Arriba Juárez!”, señaló Díaz al entregar el reconocimiento.

El propietario del bar, Sergio Peña, agradeció el apoyo de las autoridades y el cariño de los asistentes, recordando la herencia de su padre, Sergio Peña Costa, promotor del turismo en la avenida Juárez.

“Este legado es de toda la familia y de la ciudad. Queremos seguir ofreciendo lo mejor de Juárez y de nuestra frontera al mundo. Gente de todas partes ha venido a conocer este lugar y seguiremos trabajando para que la experiencia del Kentucky siga viva”, expresó emocionado.

El evento, que forma parte del programa “Juárez en la Juárez”, se consolida como una de las celebraciones más importantes de la ciudad, al reunir a familias, visitantes y turistas en una jornada de alegría y orgullo fronterizo, reafirmando que Ciudad Juárez vibra con historia, cultura y comunidad.