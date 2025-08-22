La llamada “luna negra” llegará a México el sábado 23 de agosto de 2025, coincidiendo con el cierre de la lluvia de meteoros de las Perseidas. Aunque el fenómeno no es un término astronómico oficial, se usa popularmente para describir cuando en una estación ocurren cuatro lunas nuevas en lugar de tres.

Durante esta fase, la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol, ocultando por completo su cara iluminada. Esto no permite verla directamente, pero sí genera un cielo mucho más oscuro, ideal para observar meteoros y otros espectáculos celestes.

Los mejores puntos en México para disfrutar la experiencia serán lugares alejados de contaminación lumínica, como la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California, el desierto de Samalayuca en Chihuahua y la Reserva de la Biósfera El Cielo en Tamaulipas.

Más allá de lo astronómico, la luna negra tiene un profundo valor simbólico en distintas tradiciones espirituales. Se le atribuye ser un “portal de renovación”, un momento para dejar atrás viejas cargas y sembrar nuevas intenciones.

En este 2025, al coincidir con el signo de Virgo, se asocia con orden y depuración. Astrólogos y corrientes espirituales consideran que lo que se afirme durante esta fase tendrá un mayor impacto en el futuro personal.

Aunque no podrá verse como un eclipse o una luna llena, la luna negra promete ser tanto un espectáculo astronómico como un instante de introspección. Una oportunidad para observar el cielo en silencio y replantear lo que se quiere transformar en la vida.