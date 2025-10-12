Inicio » Monta SSPE mega operativo para traslado de 17 narco-vehículos asegurados en Moris
Chihuahua

Monta SSPE mega operativo para traslado de 17 narco-vehículos asegurados en Moris

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo el traslado de 17 vehículos asegurados en el municipio de Moris, en un operativo en el que participación 50 unidades, elementos de la institución, grúas, además de vigilancia aérea por parte de un helicóptero de la corporación.

Las labores forman parte de la estrategia instruida por el secretario Gilberto Loya Chávez, y fue coordinado por la Subsecretaría de Despliegue Policial, en conjunto con las distintas autoridades participantes.

El trayecto inició durante la tarde del sábado desde el poblado de Moris, con el objetivo de poner los vehículos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes conforme a la ley.

Cabe mencionar que, durante el viernes 10 de octubre, la SSPE aseguró inicialmente 12 vehículos, y posteriormente se incautaron 5 más.

banner

Este despliegue representa un golpe contundente contra la operación de grupos criminales que buscan asentarse en la zona serrana, al limitar su movilidad, infraestructura y capacidad operativa.

La presencia de la SSPE en Moris es un reflejo de resultados en seguridad, así como del trabajo coordinado con las fuerzas armadas.

You Might Also Like

You may also like

Necesita el país al menos 350 mil millones de pesos para atender...

Prevé CEPC continúen las lluvias en la entidad en las próximas horas

Entrega Fodarch 400 mil pesos en premios a artesanos ganadores del 28°...

Por culminar la construcción del Centro de Asistencia Social en Cuauhtémoc: SCOP

Conalep Chihuahua fortalece la Escuela para Madres, Padres y Personas Cuidadoras con...

Beneficia Coesvi a 48 familias de Santa Isabel con materiales para mejorar...

Juárez noticias All Right Reserved.