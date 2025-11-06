Como parte de las acciones de búsqueda de personas, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur realizaron un operativo de rastreo en el municipio de Hidalgo del Parral.

Un total de 23 Policías Investigadores se desplegaron en las inmediaciones del lugar conocido como Rancho El Aranjuez, en búsqueda de indicios que permitan dar con el paradero de personas con estatus de no localización y/o desaparición.

De manera pedestre y a bordo de vehículos, los Agentes inspeccionaron diversas superficies y fincas, concluyendo los protocolos sin el registro de novedades.

En tanto, esta representación social continúa con las investigaciones ministeriales para la localización de personas.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan de manera permanente y coordinada en la búsqueda y localización de personas, para brindar certeza y tranquilidad a las familias.