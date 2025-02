Chihuahua,Chih.- Los proyectos de la 4T al momento han sido sinónimo de fracaso, se han encargado de engañar reiteradamente a la sociedad mexicana, y en lugar de dar resultados, han generado más pena que gloria, expresó el dirigente estatal del PRI en Chihuahua, tras inminente transitar de la reforma del Infonavit.

“Esta reforma será un fracaso más, dijo, puesto que no representa un avance en la creación de vivienda en el país, al no dar certeza, ni garantía de cuales serán los mecanismos y acceso a los créditos para los más vulnerables, mucho menos garantiza que estos serán construidos en las cercanías de la ciudad, en dónde puedan contar con acceso a los servicios básicos, cómo agua, drenaje, luz, transporte etc; por si fuera poco, servirá como caja chica de 2.4 billones de pesos, a costa de los ahorros de los mexicanos”, añadió el líder priista.

“El oficialismo es cínico y sinvergüenza, proyectos del estado como el Tren Maya, y la adquisición de Mexicana de aviación, y grupo Aeroportuario, tristemente han generado más gastos que ganancias, más de 2 mil 873 millones de pesos, contra sólo 962 millones de rentabilidad, y hoy buscan a costa de los ciudadanos, recuperar ese malgasto federal”. Expuso.

Lo hemos dicho antes, afortunadamente no somos iguales, mientras ellos protegen a funcionarios corruptos en sus filas con senadurías, y avasallan con autoritarismo; nosotros no desistiremos en dar la cara por los chihuahuenses, y los mexicanos, que merecen reformas que no representen riegos para su familia y patrimonio, concluyó Domínguez.