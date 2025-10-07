La presidenta estatal de Morena, Brighite Granados, reconoció la labor del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, por los resultados del programa intensivo de Brigadas Especiales de Bacheo, que ha permitido avanzar significativamente en el mantenimiento y rehabilitación de vialidades en toda la ciudad.

“Las y los juarenses hoy pueden constatar que hay un gobierno municipal que trabaja día y noche para mejorar las condiciones de las calles y responder a una de las principales demandas ciudadanas. Esta es la diferencia entre un gobierno morenista, comprometido con la gente, y otros actores políticos que sólo buscan protagonismo sin hacer nada”, expresó Granados.

La dirigente juarense destacó que, mientras la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) intenta atribuirse acciones que corresponden al Municipio con cifras dudosas, la ciudadanía sabe distinguir quién realmente trabaja por la ciudad.

“El Gobierno Municipal nos está dando resultados concretos a la ciudadanía. Los panistas en la JMAS deberían concentrarse en resolver los problemas de abasto de agua, en el drenaje y en reparar sus propias zanjas, antes de intentar apropiarse del esfuerzo de quienes sí cumplen con su trabajo”, subrayó la presidenta morenista.

Desde el arranque del programa, las cuadrillas municipales han reparado 2 mil 448 baches, equivalentes a 12 mil 741 metros cuadrados de superficie atendida, en jornadas diurnas y nocturnas, en vialidades estratégicas como Lote Bravo, Manuel J. Clouthier, De las Torres, Valentín Fuentes, Los Aztecas, Adolfo López Mateos, Oscar Flores y Eje Vial Juan Gabriel, sólo por mencionar algunas.

La dirigente de Morena Chihuahua reiteró su respaldo al Gobierno Municipal de Ciudad Juárez por las acciones concretas para mejorar el entorno urbano, tal como lo contempla la Escuela Municipalista del partido, diseñada para fortalecer a los municipios gobernados por Morena, con el objetivo de resolver las necesidades más inmediatas de la población.