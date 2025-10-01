—Solo por no dejar, Loera se defiende

—Menos bardas de “cabronas” y más resultados

Entre costales de confeti, abrazos incómodos y discursos de esos que hasta los más curtidos sindicalistas aplaudirían, la 89 Asamblea General Ordinaria del SITATYR en Ciudad Juárez tuvo de todo menos aburrimiento.

Resulta que los agremiados tiraron la casa por la ventana –y el confeti por los aires– en una ceremonia que parecía mezcla de parafernalia sindical con pasarela política. Nada raro en estos lares, donde cualquier foro sirve de escaparate para los suspirantes a cargos de elección popular.

La postal del día fue el “abrazote” entre Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua, y Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Juárez. Ambos con la mira puesta en la gubernatura, uno por el PAN y el otro por Morena.

¿Que si fue sincero el saludo? Pues más fingido que sonrisa de político en campaña, pero así es esto: foto, palmada y a seguir con la grilla.

La que brilló por su ausencia fue la gobernadora Maru Campos. Dicen que no fue por motivos desconocidos, aunque mandó a su conse representante, Carlos Ortiz Villegas, quien sacó la casta y destacó el “orgullo juarense” y el empuje laboral. Mensaje institucional ad hoc con el auditorio de puro “peso pesado” sindical.

Julio Gómez, el mandamás del SITATYR en estas tierras, se aventó la puntada de decir que no le entiende a la política, pero bien que lanzó el deseo de ver a una chihuahuense como presidenta y a un juarense como gobernador. ¡Sopas! Que, si la pedrada iba dirigida, sólo ellos lo saben, pero el gesto de Bonilla y su comitiva no dejó lugar a dudas: la idea no les cayó nada bien.

Por cierto, la asamblea también sirvió de tribuna para hablar de retos serios: digitalización, inteligencia artificial y las broncas que vienen para el sindicalismo ante la reconversión laboral.

El secretario general, Ernesto Arellano Pérez, llamó a la unidad y a no dormirse en los laureles, que los sindicatos, dice, no se sostienen por decreto, sino por la conciencia de sus miembros. Palabras mayores, a ver quién las toma en serio.

**********

Las aguas siguen agitadas en el caso del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, donde el dolor de las familias se ha convertido, para algunos, en moneda de cambio político.

Y quien no dejó pasar la oportunidad para sacar provecho fue el senador fronterizo, Juan Carlos Loera de la Rosa, que desde sus redes sociales se lanzó con todo y rechazó las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Campos.

Según la mandataria, Loera estaría detrás de las manifestaciones de los familiares de las víctimas del crematorio, pero el legislador dijo que no tiene vela en ese entierro y que su único papel ha sido acompañar a las familias en su dolor, no organizarlas ni mucho menos impulsar protestas.

Loera utilizó la tragedia de las familias para tirarse dardos y evadir la obligación de dar resultados. Que si la culpa es del Senado, que si la culpa es del Ejecutivo estatal… y las familias, esperando respuestas.

**********

Aunque todavía falta mucho para la sucesión del 2027, los ánimos entre los panistas siguen muy caldeados. Las aspiraciones de algunos actores han obligado a la gobernadora Maru Campos a enviar uno que otro mensaje.

Recientemente los colegas reporteros le preguntaron a la mandataria estatal sobre las aspiraciones de Daniela Álvarez por la candidatura de la grande.

Maru soltó la clásica de “fíjate que ni enterada”, refiriéndose a los rumores de que la presidenta estatal del PAN anda pensando en el 2027. Eso sí, la jefa del ejecutivo puso el dedo en la llaga: aquí no se acepta ni traiciones ni “golpes bajos”, y de paso pidió lealtad a los suyos.

Dicen los enterados que lo de las bardas en Juárez, esas que misteriosamente llevan el nombre de Álvarez, no le quitan el sueño a la gobernadora. Más bien, Maru sacó su vena filosófica y recordó eso de “quien respira, aspira”, pero aclaró que, para llegar lejos, primero hay que tener resultados y dejarse de simulaciones. Palabras sabias para más de uno que ya saca las garras antes de tiempo.

Lo más interesante fue cuando soltó que “todavía no ha muerto la Reyna” y pidió respeto al proceso, porque, según ella, aún no es temporada de sucesión y ni para qué andan acelerados. Aclaró que, si bien de Daniela no ha oído nada, de otros nombres como Marco Bonilla y Jesús Valenciano sí le han llegado rumores claritos, y que, la neta, algunos harían papelazo.

Y mientras algunos ya sueñan con la candidatura, la jefa azul dejó claro que el que quiera aspirar debe demostrarlo con chamba y resultados, nada de grillos sin respaldo. Advirtió, con ese tonito que no deja lugar a dudas, que nada de alianzas con enemigos del PAN, que la gobernadora todo lo sabe y más le vale a quien le quiera jugar al vivo.

Así que, para todos los suspirantes y suspirantas, el mensaje es claro: menos bardas de “cabronas” y más resultados. El que quiera azul celeste, que le cueste.