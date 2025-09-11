Charlie Kirk , un activista conservador que ha defendido el uso de las armas de fuego en Estados Unidos, además de ser partidario del presidente Donald Trump, murió tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un acto público en una universidad del estado de Utah; tenía 31 años de edad. El propio presidente estadounidense confirmó la noticia con un mensaje publicado en sus redes sociales. ‘El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!’, señaló el mandatario.

Charlie Kirk recibe un disparo en el cuello en un evento en Utah

El joven de derecha e influencer Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump , fue herido de bala este miércoles en un acto público en una universidad de Estados Unidos. Kirk se encontraba en la Utah Valley University, cuando se produjo el incidente, según señalaron CNN y Fox News. Y aunque no se conoció de inmediato su estado de salud, algunos reportes indicaron que se encontraba en estado crítico. Más tarde se confirmó su muerte.

Muere activista que defiende las armas de fuego y es aliado de Trump por disparo en el cuello en EU; ya hay un detenido

En redes sociales comenzaron a circular videos grabados en el lugar de los hechos, que muestran a Charlie Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación se ve a Kirk caer en su silla, con sangre saliendo del cuello, mientras se oyen gritos de pánico entre el público. ‘Todos debemos rezar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran tipo de principio a fin. ¡Que Dios lo bendiga!’ escribió en su plataforma Truth Social. Christine Nelson, de la policía de la Utah Valley University, confirmó únicamente que ‘hubo disparos. Hemos pedido a las personas que se queden en sus hogares’. Una alerta enviada a los estudiantes señaló que se había detenido a una persona. ‘Se disparó un solo tiro en el campus contra un orador visitante. La policía está investigando; el sospechoso está detenido’, decía la alerta, según el medio local Deseret News.

El excongresista de Utah Jason Chaffetz , quien estaba presente en el mitin, declaró a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas. ‘La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo’, declaró a la cadena Chaffetz, conmocionado. Con tan solo 31 años, Kirk tiene una influencia enorme en la política estadounidense y ha contribuido al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

