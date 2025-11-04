Inicio » Muere Dick Cheney, arquitecto de la guerra contra el terrorismo en EE.UU.
WASHINGTON.– Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos durante los dos mandatos de George W. Bush (2001–2009), falleció este lunes a los 84 años por complicaciones derivadas de una neumonía y problemas cardíacos, informó su familia.

Cheney, considerado uno de los vicepresidentes más influyentes en la historia estadounidense, fue clave en la política de guerra contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Desde su cargo, impulsó la invasión a Afganistán e Irak, países donde el ejército estadounidense intervino bajo su línea dura.

La familia comunicó que el político murió acompañado por su esposa Lynne y sus hijas Liz y Mary. “Fue un gran hombre que enseñó a su familia a amar su país y vivir con valentía y honor”, señaló el comunicado.

Cheney fue figura central en la toma de decisiones militares y en la expansión del poder presidencial. También defendió las controvertidas “técnicas de interrogatorio reforzado”, calificadas por la ONU y el Senado estadounidense como tortura.

Antes de ser vicepresidente, fue secretario de Defensa bajo George H. W. Bush y encabezó la intervención militar en la Guerra del Golfo de 1991.

Su hija Liz Cheney, también figura política, perdió su escaño en el Congreso tras oponerse a Donald Trump, a quien su padre calificó como “la mayor amenaza para la república”.

