Durante la madrugada de este domingo 26 de octubre, falleció el diputado local Luis Fernando Chacón Erives, representante del Distrito 13 con cabecera en el municipio de Guerrero, generando una profunda consternación entre la clase política estatal.

De acuerdo con información preliminar, el legislador sufrió un infarto mientras se encontraba en su municipio natal. Aunque recibió atención médica, perdió la vida durante el traslado al municipio de Cuauhtémoc.

Luis Fernando Chacón, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue una figura reconocida en la política local.

Se desempeñó como alcalde de Guerrero entre 2016 y 2018, y ocupó diversos cargos en el ámbito estatal, incluyendo la coordinación general de la Operadora de Transporte ViveBus S.A. de C.V. en 2022 y 2023, así como asesor técnico en el Despacho del Fiscal General del Estado en 2023 y 2024.

En el Congreso del Estado, Chacón era subcoordinador del Grupo Parlamentario del PRI y presidía la Comisión de Recursos Forestales. También formaba parte de las comisiones de Energía, Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable; Feminicidios; Desarrollo Municipal; Fortalecimiento del Federalismo; Turismo; y Desarrollo Rural y Ganadería.

Dirigentes de distintos partidos expresaron su pesar por la pérdida.

Arturo Medina, coordinador del GPPRI, lo despidió con emotivas palabras: “Gracias por tu nobleza, por tu generosidad, por tu alma buena. Te vamos a extrañar muchísimo”.

El presidente del Congreso, Guillermo Ramírez, también lamentó su partida: “Qué difícil es perder a un amigo de tantas batallas… Amigo, vuela alto. Descansa en paz”.

Luis Fernando Chacón fue electo diputado en el proceso electoral de 2024, destacando por su compromiso con las causas sociales de la región serrana. Su trayectoria dentro del PRI inició desde joven, con cargos en la Vanguardia Juvenil Agrarista y en campañas municipales y federales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre los servicios funerarios. La comunidad política y ciudadana de Chihuahua despide a un servidor público que dedicó su vida al trabajo institucional y al desarrollo de su tierra.