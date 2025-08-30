La Secretaría de Salud de Colima confirmó la atención de un caso de rabia humana en un paciente originario de Tonila, Jalisco, quien murió en esa entidad tras haber sido agredido por un animal.

El ataque ocurrió a mediados de mayo en Jalisco. El hombre presentó síntomas como cansancio y entumecimiento en la zona de la mordida y buscó atención médica local.

El 7 de agosto ingresó a un hospital privado de Colima, donde se activó el protocolo por sospecha de rabia. Posteriormente fue trasladado al Hospital General de Zona 1 del IMSS, donde falleció días después. El caso se adjudica a Jalisco, lugar del ataque.

Colima no registraba casos de rabia humana en residentes desde 1987. Sin embargo, la Secretaría de Salud advirtió que el virus sigue circulando en México y subrayó la importancia de la vacunación antirrábica en mascotas y ganado.

Este es el segundo caso reciente en el país. En Zacatecas, una adolescente de 17 años murió en agosto tras haber sido atacada en junio por un zorrillo en Mezquital del Oro.

Las autoridades insistieron en la prevención como principal herramienta contra esta enfermedad mortal.