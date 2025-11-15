Una joven mujer, la cual no fue identificada, murió esta tarde lego de intentar cruzar la avenida Rancho Anapra y ser atropellada por el conductor de una unidad de transporte de personal tipo Van.

El trágico accidente se registró sobre la citada vialidad y la calle Salmon, de la citada colonia y donde la fémina fue arrastrada alrededor de 50 metros por la unida motora.

De acuerdo a testigos, la joven mujer acababa de bajar de una unidad de transporte de una empresa maquiladora y al intentar cruzar la vialidad entre dos unidades, el conductor de la unidad tipo van no alcanzó a frenar y la arrolló.

En primera instancia la joven quedo con severos golpes y al arribo de paramédicos al lugar, confirmaron que contaba con signos vitales, sin embargo, al ser trasladada a recibir atención médica, esta perdió la vida en el trayecto debido a los golpes.

Al lugar arribaron elementos viales, quienes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades, mientras que el conductor de la Van quedo detenido mientras se realizaban las indagatorias correspondientes.