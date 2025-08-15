La modelo y psicóloga Kseniya Alexandrova, Miss Universe Rusia 2017, falleció a los 30 años tras un accidente automovilístico en la región de Tver, Rusia. El vehículo en el que viajaba como copiloto impactó contra un alce, provocándole un traumatismo craneoencefálico grave.

A pesar de múltiples cirugías y esfuerzos médicos, complicaciones como meningitis y sepsis derivaron en su muerte el 12 de agosto.

Alexandrova, graduada en Finanzas y Psicología, inició su carrera como modelo a los 19 años. Representó a Rusia en Miss Universe 2017 en Las Vegas y recientemente se había casado en marzo.

Organizaciones como Miss Universe y Miss Rusia expresaron condolencias, recordando su carisma, talento y legado en el mundo de la moda.