La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) reporta el fallecimiento de otro marino que integra la dependencia, se trata de Adrián Omar del Ángel Zúñiga quien falleció durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora.

En un breve comunicado, la Semar confirmó la muerte y dio a conocer la causa exacta además de externar sus condolencias por la pérdida y mostrar el respaldo para la familia.

“Extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley”.

