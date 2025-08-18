Inicio » Muere Terence Stamp: el General Zod que marcó la historia del cine
Muere Terence Stamp: el General Zod que marcó la historia del cine

by Guayo Cab
by Guayo Cab

El mundo del cine está de luto tras confirmarse este domingo 17 de agosto la muerte del actor inglés Terence Stamp, a los 87 años. La noticia fue dada a conocer por su familia, que en un comunicado señaló: -“Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor y como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años”-.

Stamp nació en Londres el 22 de julio de 1938 y vivió en carne propia los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Tras formarse en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas, inició su carrera en teatros provinciales, donde conoció a Michael Caine, con quien entabló amistad.

Su salto al cine se dio en 1962 con -Billy Budd (La fragata infernal)-, cinta que le valió una nominación al Oscar y un Globo de Oro como Mejor Actor Revelación. Tres años después alcanzó un nuevo reconocimiento al obtener el premio a Mejor Actor en Cannes por -El Coleccionista-.

En 1968 protagonizó -Teorema-, de Pier Paolo Pasolini, obra de culto que consolidó su prestigio en el cine europeo. Pero su papel más recordado llegó en 1978 con -Superman-, donde interpretó al villano General Zod, personaje al que volvió en la secuela -Superman II- (1980).

Su legado no se limitó a los superhéroes. En 1994 sorprendió como transexual en -Las aventuras de Priscilla, reina del desierto-; en 1999 fue Finis Valorum en -Star Wars: Episodio I-; y en 2008 participó en -Operación Valquiria-, junto a Tom Cruise. También prestó su voz en la serie -Smallville- como Jor-El.

Las últimas películas de Stamp fueron -El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares- (2016) y -El misterio de Soho- (2021). Su carrera, marcada por la versatilidad, deja un vacío en el séptimo arte, donde será recordado como uno de los grandes intérpretes de su generación.

