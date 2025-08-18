El mundo del cine está de luto tras confirmarse este domingo 17 de agosto la muerte del actor inglés Terence Stamp, a los 87 años. La noticia fue dada a conocer por su familia, que en un comunicado señaló: -“Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor y como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años”-.

Stamp nació en Londres el 22 de julio de 1938 y vivió en carne propia los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Tras formarse en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas, inició su carrera en teatros provinciales, donde conoció a Michael Caine, con quien entabló amistad.

Su salto al cine se dio en 1962 con -Billy Budd (La fragata infernal)-, cinta que le valió una nominación al Oscar y un Globo de Oro como Mejor Actor Revelación. Tres años después alcanzó un nuevo reconocimiento al obtener el premio a Mejor Actor en Cannes por -El Coleccionista-.

En 1968 protagonizó -Teorema-, de Pier Paolo Pasolini, obra de culto que consolidó su prestigio en el cine europeo. Pero su papel más recordado llegó en 1978 con -Superman-, donde interpretó al villano General Zod, personaje al que volvió en la secuela -Superman II- (1980).

Su legado no se limitó a los superhéroes. En 1994 sorprendió como transexual en -Las aventuras de Priscilla, reina del desierto-; en 1999 fue Finis Valorum en -Star Wars: Episodio I-; y en 2008 participó en -Operación Valquiria-, junto a Tom Cruise. También prestó su voz en la serie -Smallville- como Jor-El.

Las últimas películas de Stamp fueron -El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares- (2016) y -El misterio de Soho- (2021). Su carrera, marcada por la versatilidad, deja un vacío en el séptimo arte, donde será recordado como uno de los grandes intérpretes de su generación.